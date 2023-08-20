Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın sözünü, vaadini kimse değiştiremez. Şüphesiz biz önceki peygamberlerin bir kısmının haberlerini size anlattık. En’am Suresi: 34 HADİS: Şu mal caziptir, tatlıdır. Kim onu hak ederek alırsa kendisi için mübarek kılınır. Kim de onu aç gözlülükle elde ederse bereketini görmez. Camiü’s-Sağir, No: 1400

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