"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

21 Ağustos 2023, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah dileseydi onların hepsine hidâyet verir ve doğru yola iletirdi. O halde sen, sakın cahillerden olma.

En’am Suresi: 35

HADİS:

Allah yaratılışını güzel yapmış. Öyle ise sen de ahlâkını güzelleştir.

Camiü’s-Sağir, No: 1401

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KKM’ye sınırlama geldi - Uzmanlar nasıl değerlendirdi?

    Kreş ücretleri dünya üniversitelerini geçti

    Deprem sonrası sokaklara girilemeyecek ve çıkılamayacak

    IMF’siz IMF programı

    Dediğim oldu

    Altınyazı Barajı'nda doluluk yüzde 15'e düştü!

    Kongo'da alarm zilleri çalıyor: 7 ayda 230 kişi öldü

    Cezayir'in doğu ve orta kesimlerindeki yangınlar yeniden başladı

    Ukrayna, Moskova'ya İHA ile saldırı girişiminde bulundu

    'Kaçak elektrik cezası, yeni kullanıcıdan alınamaz'

    KKTC, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne devam ediyor

    'Safer tankerini kaldırmak için 22 milyon dolara ihtiyaç var'

    İsrail’deki protestolar 33 haftadır devam ediyor

    Emekliler insanca yaşamak istiyor

    Endişe verici sonuç: İstanbul’da 35 bin binanın yarısı ‘yüksek riskli’

    Rusya'nın asker kaybı daha yüksek

    Fahiş işyeri kiraları esnafın belini büküyor

    Nereden nereye?

    Dışişleri Bakanlığı: BM Barış Gücü’nün Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahalesini kınıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    KKM’ye sınırlama geldi - Uzmanlar nasıl değerlendirdi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karabekir, Orbay basit kimseler mi?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Musibetlerin verdiği ders
    Ali FERŞADOĞLU

    Boğaziçi’nden bir köşk satın alayım dedim!..
    Yeni Asya'dan Size

    Polat’tan bugüne aynı çizgi
    Fatih Yokuş

    Ahlaki çöküntü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Millet kime inansın?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    İnsan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.