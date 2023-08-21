Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah dileseydi onların hepsine hidâyet verir ve doğru yola iletirdi. O halde sen, sakın cahillerden olma. En’am Suresi: 35 HADİS: Allah yaratılışını güzel yapmış. Öyle ise sen de ahlâkını güzelleştir. Camiü’s-Sağir, No: 1401

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