22 Ağustos 2023, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Senin davetine ancak kalpleri diri olan ve seni dinleyenler kabul edip uyarlar. Kalpleri ölü olanları da ancak Allah diriltir...
En’am Suresi: 36
HADİS:
Siz Kıyamet Gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın ismiyle çağrılacaksınız. Öyle ise kendinize güzel isim koyunuz.
Camiü’s-Sağir, No: 1402
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