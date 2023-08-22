Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Senin davetine ancak kalpleri diri olan ve seni dinleyenler kabul edip uyarlar. Kalpleri ölü olanları da ancak Allah diriltir...

En’am Suresi: 36

HADİS:

Siz Kıyamet Gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın ismiyle çağrılacaksınız. Öyle ise kendinize güzel isim koyunuz.



Camiü’s-Sağir, No: 1402