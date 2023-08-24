Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yerde hareket eden hayvanların ve havada kanat çırpan kuşların hiçbir nev’i yoktur ki sizin gibi birer ümmet (topluluk) olmasın. En’am Suresi: 38 HADİS: Şüphesiz siz idareciliğe karşı hırs göstereceksiniz.Halbuki idarecilik Kıyamet Gününde pişmanlık ve üzüntü sebebi olacaktır... Camiü’s-Sağir, No: 1404

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