Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Biz bu kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Sonuçta onların hepsi Rablerinin huzurunda haşrolunacaklardır.

En’am Suresi: 38

HADİS:

Siz Allah’ın huzuruna, Allah’tan gelenden, yani Kur’ân’dan daha üstün bir şeyle varamazsınız.

Camiü’s-Sağir, No: 1406