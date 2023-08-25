25 Ağustos 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Biz bu kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Sonuçta onların hepsi Rablerinin huzurunda haşrolunacaklardır.
En’am Suresi: 38
HADİS:
Siz Allah’ın huzuruna, Allah’tan gelenden, yani Kur’ân’dan daha üstün bir şeyle varamazsınız.
Camiü’s-Sağir, No: 1406
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