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26 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

26 Ağustos 2023, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklarda kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu saptırır ve kimi dilerse onu doğru yola koyar.

En’am Suresi: 39

HADİS:

Siz bugün sağlam bir din üzeresiniz. Ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı övüneceğim...

Camiü’s-Sağir, No: 1407

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