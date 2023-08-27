Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: “Üzerinize Allah’ın azabı gelse veya kıyamet saati size gelse, Allah’tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlü iseniz (söyleyin bakalım)!” En’am Suresi: 40 HADİS: Benden sonra gerisin geri dinden dönmeyiniz.

Camiü’s-Sağir, No: 1407

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