Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Doğrusu yalnız Ona dua edersiniz; O da dilerse duanızı kabul eder ve o an şirk koştuklarınızın hepsini unutursunuz. En’am Suresi: 40 HADİS: Siz mallarınızla bütün insanları memnun edemezsiniz. Öyle ise güler yüzlülüğünüz ve güzel huyunuzla onları memnun edin. Camiü’s-Sağir, No: 1408

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