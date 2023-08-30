Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hiç olmazsa başlarına musibetimiz geldiğinde yalvarsalardı! Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan işlerini kendilerine süslü gösterdi. En’am Suresi: 42 HADİS: İtaat, meşru dairede olur. Camiü’s-Sağir, No: 1412

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