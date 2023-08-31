Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar kendilerine ihtar ettiğimiz hakikatleri unuttukları zaman Biz de onlara her nevi nimetin kapısını açıp bollukla imtihan ettik... En’am Suresi: 44 HADİS: Ben ümmetim için ancak yoldan saptırıcı liderlerden korkuyorum. Camiü’s-Sağir, No: 1414

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