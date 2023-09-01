Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Kendilerine verilen nimetlerle şımardıkları zaman da onları ansızın tutuverdik de umdukları her şeyden mahrum kaldılar.

En’am Suresi: 44

HADİS:

İlim ancak kendini zorlamakla öğrenilir. Hilim de ancak gayretle elde edilir.

Camiü’s-Sağir, No: 1417