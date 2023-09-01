01 Eylül 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
...Kendilerine verilen nimetlerle şımardıkları zaman da onları ansızın tutuverdik de umdukları her şeyden mahrum kaldılar.
En’am Suresi: 44
HADİS:
İlim ancak kendini zorlamakla öğrenilir. Hilim de ancak gayretle elde edilir.
Camiü’s-Sağir, No: 1417
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