Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sonunda zulmeden kavmin kökü kesildi. Her türlü hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. En’am Suresi: 45 HADİS: Kim hayrı araştırırsa ona verilir. Kim de şerden sakınırsa ondan korunur. Camiü’s-Sağir, No: 1417

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