Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Biz ayetlerimizi böyle açıkladığımız halde onlar nasıl da bu gerçeklere arkalarını dönüyorlar. En’am Suresi: 46 HADİS: Ben size ihsan edilmiş bir rahmetim. Camiü’s-Sağir, No: 1421

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