05 Eylül 2023, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Söyleyin bana: Allah’ın azabı ansızın veya göz göre göre size gelecek olsa zalimlerden başkası mı helâk olur?
En’am Suresi: 47
HADİS:
Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.
Camiü’s-Sağir, No: 1422
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