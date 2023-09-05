Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Söyleyin bana: Allah’ın azabı ansızın veya göz göre göre size gelecek olsa zalimlerden başkası mı helâk olur?

En’am Suresi: 47

HADİS:

Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.

Camiü’s-Sağir, No: 1422