Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz peygamberleri ancak insanlara Allah’ın rahmetiyle müjdelesin, azabı ile korkutsun diye göndeririz. En’am Suresi: 48 HADİS: Ben rahmet olarak gönderildim, azap olarak değil.

Camiü’s-Sağir, No: 1423

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