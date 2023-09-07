07 Eylül 2023, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kim iman eder ve salihlerden olursa, onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değillerdir.
En’am Suresi: 48
HADİS:
Siz kolaylaştırıcı olarak gönderilmişsiniz. Zorlaştırıcı olarak gönderilmemişsiniz.?
Camiü’s-Sağir, No: 1424
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