Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kim iman eder ve salihlerden olursa, onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değillerdir.

En’am Suresi: 48

HADİS:

Siz kolaylaştırıcı olarak gönderilmişsiniz. Zorlaştırıcı olarak gönderilmemişsiniz.?

Camiü’s-Sağir, No: 1424