Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Âyetlerimizi inkâr edenlere, Allah’a itaat etmemekte direndikleri için, fısklarından dolayı azabın en şiddetlisi dokunacaktır. En’am Suresi: 49 HADİS: Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlaştırıcı olarak değil. Camiü’s-Sağir, No: 1425

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