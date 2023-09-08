08 Eylül 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Âyetlerimizi inkâr edenlere, Allah’a itaat etmemekte direndikleri için, fısklarından dolayı azabın en şiddetlisi dokunacaktır.
En’am Suresi: 49
HADİS:
Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlaştırıcı olarak değil.
Camiü’s-Sağir, No: 1425
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