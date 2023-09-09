Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: “Size Allah’ın hazineleri elimdedir, demiyorum; gaybı da bilmiyorum; size, ben meleğim demiyorum, ben ancak bana vahyolunana uyarım.”

En’am Suresi:50 HADİS: Borcun karşılığı teşekkür etmek ve söz verilen vakitte vermektir.

Camiü’s-Sağir, No: 1426

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