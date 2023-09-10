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10 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

10 Eylül 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Kur'ân ile uyar. Allah'tan başka bir dost ve aracıları yoktur. Umulur ki sakınırlar.

En’am Suresi: 51

HADİS:

Allah'ın iyi kimselere “ebrar” ismini vermesinin sebebi onların babalarına, annelerine ve çocuklarına iyilik yapmaları sebebiyledir.

Camiü’s-Sağir, No: 1425

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