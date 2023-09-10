Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Kur'ân ile uyar. Allah'tan başka bir dost ve aracıları yoktur. Umulur ki sakınırlar. En’am Suresi: 51 HADİS: Allah'ın iyi kimselere “ebrar” ismini vermesinin sebebi onların babalarına, annelerine ve çocuklarına iyilik yapmaları sebebiyledir. Camiü’s-Sağir, No: 1425

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