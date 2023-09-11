Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onları birbirleriyle imtihan ettik ki “Allah bizim aramızdan bunları mı lâyık gördü?” dediler. Şükredenlerin kimler olduğunu Allah daha iyi bilir.

En’am Suresi: 53

HADİS:

Anne ve babanın senin üzerinde hakkı olduğu gibi, çocuğunun da senin üzerinde hakkı vardır.

Camiü’s-Sağir, No: 1428