11 Eylül 2023, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onları birbirleriyle imtihan ettik ki “Allah bizim aramızdan bunları mı lâyık gördü?” dediler. Şükredenlerin kimler olduğunu Allah daha iyi bilir.
En’am Suresi: 53
HADİS:
Anne ve babanın senin üzerinde hakkı olduğu gibi, çocuğunun da senin üzerinde hakkı vardır.
Camiü’s-Sağir, No: 1428
Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.