Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Âyetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara de ki: “Size selâm olsun. Rabbimiz size rahmetini vaad etti...”

En’am Suresi: 53 HADİS: Ateşli hastalığa yakalanıp titrediğinde mü’minin durumu, ateşe girip kiri pası giden, geriye tertemiz olarak kalan demirin durumu gibidir.

Camiü’s-Sağir, No: 1431

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