Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mücrimlerin takip ettikleri yol açıkça belli olsun diye ayetlerimizi iyice açıklarız. En’am Suresi: 55 HADİS: Sizden önceki ümmetler ancak kendilerine gönderilen kitap hakkında ayrılığa düştükleri için helâk oldular. Camiü’s-Sağir, No: 1434

Okunma Sayısı: 189

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.