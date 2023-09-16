Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “...Sizin heveslerinize uymam. Şâyet uyacak olsam hak yoldan ayrılmış ve hidâyetten pay almamış olurum.” En’am Suresi: 56 HADİS: Dinde sonradan uydurulan şeylerden sakının. İşlerin en kötüsü dinde olmayıp da sonradan uydurulan şeylerdir. Camiü’s-Sağir, No: 1435

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