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17 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

17 Eylül 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: “Ben Rabbimin gösterdiği delillerle tesbit edilen hak ve hakikat üzereyim. Siz ise onu tekzip edip yalan saydınız.”

En’am Suresi: 57

HADİS:

Dikkat ediniz! Mü’mini öldürmek kâfirlerin, mü’mine sövmek fâsıkların vasfıdır. 

Camiü’s-Sağir, No: 1435

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