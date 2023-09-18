Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: “Ben Rabbimin gösterdiği delillerle tesbit edilen hak ve hakikat üzereyim. Siz ise onu tekzip edip yalan saydınız.” En’am Suresi: 57 HADİS: Dikkat ediniz! Mü’mini öldürmek kâfirlerin, mü’mine sövmek fâsıkların vasfıdır. Camiü’s-Sağir, No: 1435

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