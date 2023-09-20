Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Gaybın anahtarı Allah’ın ilmindedir; Ondan başkası bilemez. Karada ve denizde olan her şeyi de O bilir.

En’am Suresi: 59

HADİS:

Dikkat ediniz! Yalandan sakının. Çünkü ciddi de olsa, şaka yollu da olsa yalan söylemek câiz değildir.

Camiü’s-Sağir, No: 1435