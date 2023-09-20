20 Eylül 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Gaybın anahtarı Allah’ın ilmindedir; Ondan başkası bilemez. Karada ve denizde olan her şeyi de O bilir.
En’am Suresi: 59
HADİS:
Dikkat ediniz! Yalandan sakının. Çünkü ciddi de olsa, şaka yollu da olsa yalan söylemek câiz değildir.
Camiü’s-Sağir, No: 1435
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