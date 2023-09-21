Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık Kitab-ı Mübin’de yazılmıştır. En’am Suresi: 59 HADİS: Yalan kötülüğe, kötülük de Cehenneme götürür. Doğruluk ise iyiliğe, iyilik de Cennete götürür. Camiü’s-Sağir, No: 1435

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