Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gece sizi ölü gibi uyutan, gündüz ne yaptığınızı bilen, takdir edilen ecelinize kadar sizi böyle öldürüp dirilten Allah’tır. En’am Suresi: 60 HADİS: Dikkat ediniz! Kul yalan söyleye söyleye nihayet Allah katında yalancı olarak yazılır. Camiü’s-Sağir, No: 1435

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