Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yarattıkları üzerinde kudret ve tasarruf sahibi olan ve üzerinize yaptıklarınızı kaydeden melekleri gönderen de O'dur. En’am Suresi: 61 HADİS: Allah, insanoğluna ancak korktuğu kimseleri musallat eder. Eğer insanoğlu Allah’tan başkasından korkmazsa hiç kimseyi ona musallat etmez. Camiü’s-Sağir, No: 1437

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