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25 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

25 Eylül 2023, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yarattıkları üzerinde kudret ve tasarruf sahibi olan ve üzerinize yaptıklarınızı kaydeden melekleri gönderen de O'dur.

En’am Suresi: 61

HADİS:

Allah, insanoğluna ancak korktuğu kimseleri musallat eder. Eğer insanoğlu Allah’tan başkasından korkmazsa hiç kimseyi ona musallat etmez.

Camiü’s-Sağir, No: 1437

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