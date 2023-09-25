Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Birinizin eceli geldiği zaman onun canını almak için yanlış yapmayan melekleri gönderip ruhları alan da Allah’tır.

En’am Suresi: 61 HADİS: Cennete ancak onu ümit edenler girer, Cehennemden de ancak ondan korkanlar uzaklaştırılır. Camiü’s-Sağir, No: 1438

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