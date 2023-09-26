Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız Onundur ve O, hesap görenlerin en çabuğudur. En’am Suresi: 62 HADİS: Allah bu ümmete ancak zayıfların duaları, namazları ve ihlâsları sayesinde yardım ediyor. Camiü’s-Sağir, No: 1440

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