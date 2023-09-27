Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: “Kara ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Bundan bizi kurtarırsan şükredenlerden olacağız diye Ona gizli gizli yalvarırsınız.”

En’am Suresi: 63

HADİS:

Şüphesiz ben günde yüz defa Rabbimden bağışlanmamı dilerim.

Camiü’s-Sağir, No: 1441