27 Eylül 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
De ki: “Kara ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Bundan bizi kurtarırsan şükredenlerden olacağız diye Ona gizli gizli yalvarırsınız.”
En’am Suresi: 63
HADİS:
Şüphesiz ben günde yüz defa Rabbimden bağışlanmamı dilerim.
Camiü’s-Sağir, No: 1441
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