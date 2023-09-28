Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: Sizi sıkıntılarınızdan kurtaran Allah’tır. Sonra siz yine de, Ona şükretmek yerine şirk koşarsınız. En’am Suresi: 64 HADİS: Şüphesiz Allah kendisinden bir şey istemeyene gazab eder. Camiü’s-Sağir, No: 1442

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