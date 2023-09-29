Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O (Kur’ân) hak olduğu hâlde, kavmin onu yalanladı. De ki: “Ben size vekil (sizden sorumlu) değilim.”

En’am Suresi: 66 HADİS: Ben cinnî ve insî şeytanları Ömer’den [Ömer b. Hattab] kaçarken görüyorum. Camiü’s-Sağir, No: 1443

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