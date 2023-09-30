Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Size söylenen her haberin bir vakti vardır. Zamanı gelince bileceksiniz. En’am Suresi: 67 HADİS: Şüphesiz ben lânet edici olarak değil, ancak rahmet olarak gönderildim. Camiü’s-Sağir, No: 1444

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