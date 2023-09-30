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30 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

30 Eylül 2023, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Size söylenen her haberin bir vakti vardır. Zamanı gelince bileceksiniz. 

En’am Suresi: 67

HADİS:

Şüphesiz ben lânet edici olarak değil, ancak rahmet olarak gönderildim.

Camiü’s-Sağir, No: 1444

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