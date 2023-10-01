Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Takva sahipleri o inkârcıların günahından mesul değildir. Ancak öğüt vermeleri gerekir, olur ki o zalimler sakınırlar.

En’am Suresi: 69 HADİS: Şüphesiz ben şaka yaparım, fakat şaka yaparken doğru olandan başkasını söylemem.

Camiü’s-Sağir, No: 1445

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