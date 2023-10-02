"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

02 Ekim 2023, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Dinlerini oyun ve eğlence edinen, dünyanın kendilerini aldatmış olduğu kimseleri bırak. Onlara Kur’ân ile öğüt ver...

En’am Suresi: 70

HADİS:

Size iki şey bırakıyorum: Allah’ın kitabı ki, gök ve yer arasında uzatılmış bir iptir. Ve ailem olan Ehl-i Beytim.

Camiü’s-Sağir, No: 1446

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bireysel silahlanma tehdit ediyor

    Kur’an-ı Kerim’in yakılması şiddeti körüklüyor

    Fransızca konuşmayı reddetti

    150 bin ıslak imzalı dilekçe, LGBT örgütlerinin kapatılması için TBMM'ye gönderildi

    TBMM, 2,5 aylık aranın ardından mesaisine yeniden başladı

    "Detaylara ulaşalım, zaman içerisinde paylaşacağız"

    Yerel seçim tarihi 31 Mart olarak kesinleşti

    Ölen 6 kişiden 4’ü üniversite öğrencisi

    Ankara'da EGM önünde bombalı terör saldırısı: 2 emniyet mensubu hafif yaralandı

    Meclis bugün açılıyor

    Türkiye AB’den daha da uzaklaştı

    Son 5 yılda kira artış oranı yüzde 800’ü aştı

    DP’den emekliler için teklif

    Özel okul öğretmenleri: Düşük ücretle eziliyoruz

    Emeklilerin ekonomik kaygıları son bulmalı

    Tabela kirliliğinin önüne geçilmeli

    Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliğine saldırdılar

    İsrail 1 Filistinliyi daha katletti

    Yargı hukuk zeminini terk etti

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Özalizm anlaşılmadan, günümüz meseleleri aşılabilinir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bizi perişan eden körü körüne hüsn-ü zan değil mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Nuşirevan’ın adaleti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Azami iktisada mecburuz
    Yeni Asya'dan Size

    Farklı dillerle Risale-i Nur tanıtım broşürleri
    Genel

    Bireysel silahlanma tehdit ediyor
    M. Said ZEKİ

    Evimiz yanıyor!
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “Üslûp” dedikleri…
    Genel

    Isparta mevlidinde buluştuk
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.