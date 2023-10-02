Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Dinlerini oyun ve eğlence edinen, dünyanın kendilerini aldatmış olduğu kimseleri bırak. Onlara Kur’ân ile öğüt ver... En’am Suresi: 70 HADİS: Size iki şey bırakıyorum: Allah’ın kitabı ki, gök ve yer arasında uzatılmış bir iptir. Ve ailem olan Ehl-i Beytim. Camiü’s-Sağir, No: 1446

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