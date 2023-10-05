Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: “...Allah bizi doğru yola hidâyet ettikten sonra gerisin geri küfre mi dönelim?..” En’am Suresi: 71 HADİS: Ben şu iki zayıfın hakkını yemeyi size haram kılıyorum: Yetim ve kadın. Camiü’s-Sağir, No: 1455

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