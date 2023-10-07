Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Namazı dosdoğru kılmak ve Allah’ın emrini tutup yasaklarından sakınmakla emrolunduk. Nihayet Allah’ın huzurunda toplanacağız. En’am Suresi: 72 HADİS: (Rüyada) ümmetimden bir adam gördüm ki, kendisi için kabir azabı hazırlanmıştı. Namazı geldi ve onu kurtardı. Camiü’s-Sağir, No: 1456

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