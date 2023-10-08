08 Ekim 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Gökleri ve yeri “Kün (Ol!)” emri ile hak ve gerçek olarak yaratan Allah’tır. Onun sözleri hak ve hakikattir.
En’am Suresi: 73
HADİS:
(Rüyada) ümmetimden bir adam gördüm ki, şeytanlar etrafını kuşatmıştı. Yaptığı zikirler geldi ve onu onlardan kurtardı.
Camiü’s-Sağir, No: 1456
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