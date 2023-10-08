Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Gökleri ve yeri “Kün (Ol!)” emri ile hak ve gerçek olarak yaratan Allah’tır. Onun sözleri hak ve hakikattir.

En’am Suresi: 73

HADİS:

(Rüyada) ümmetimden bir adam gördüm ki, şeytanlar etrafını kuşatmıştı. Yaptığı zikirler geldi ve onu onlardan kurtardı.

Camiü’s-Sağir, No: 1456