"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

09 Ekim 2023, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sûra üflendiği gün de hüküm ve hâkimiyet Onundur. O görünen ve görünmeyen her şeyi bilir...

En’am Suresi: 73

HADİS:

(Rüyada) ümmetimden bir adam gördüm ki, susuzluktan dili dışarıya sarkmış soluyordu. Tuttuğu Ramazan orucu geldi ve ona su ikram etti.

Camiü’s-Sağir, No: 1456

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şiddet çözüm değil

    Hamas: Savaş Batı Şeria ve Kudüs’e de taşınır

    İtidal ve müzakere çağrısı

    Kiracıya kira yardımı yapılsın

    Kamu görevlilerine saldırıya tepki

    Olan, yine sivillere oluyor

    Afganistan’daki depremde can kaybı artıyor

    Velilere KDV şoku

    Barışın şartı işgalin bitmesi

    Lübnan'daki Hizbullah: Tarafsız değiliz

    Meteorolojiden Doğu Anadolu'ya fırtına, Orta ve Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı

    Fenerbahçe kayıpsız devam ediyor

    Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin son gelişmeler

    İsrail işgali istikrarsızlığın temel nedeni

    Beşiktaş'ı rahatlatan 3 puan

    Netanyahu’dan tehdit

    Defalarca uyardık

    İsrail nasıl hazırlıksız yakalandı?

    Herzog İran’ı hedef gösterdi

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Dış gailede yeni bir safha
    İlimdar Kaya

    Vefasızın meclisinde bade içilmez
    Genel

    Şiddet çözüm değil
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni hizmet dönemi
    Mehmet KARA

    Herkes haklı!
    Süleyman KÖSMENE

    Malın şükrü nasıl yapılır?
    Genel

    İtidal ve müzakere çağrısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir gencin savrulması
    M. Said ZEKİ

    “Yalnızlıkta bir nur aramak”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.