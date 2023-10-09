Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sûra üflendiği gün de hüküm ve hâkimiyet Onundur. O görünen ve görünmeyen her şeyi bilir...



En’am Suresi: 73

HADİS:

(Rüyada) ümmetimden bir adam gördüm ki, susuzluktan dili dışarıya sarkmış soluyordu. Tuttuğu Ramazan orucu geldi ve ona su ikram etti.

Camiü’s-Sağir, No: 1456