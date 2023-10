Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O görünen ve görünmeyen her şeyi bilir, her şeyi hikmetle yapar ve her şeyden haberdardır.



En’am Suresi: 75

HADİS:

(Rüyada) ümmetimden bir adam gördüm ki, azap zebânileri yanına gelmişti. O anda iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırması geldi ve onu bu halden kurtardı.

Camiü’s-Sağir, No: 1456