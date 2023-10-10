10 Ekim 2023, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O görünen ve görünmeyen her şeyi bilir, her şeyi hikmetle yapar ve her şeyden haberdardır.
En’am Suresi: 75
HADİS:
(Rüyada) ümmetimden bir adam gördüm ki, azap zebânileri yanına gelmişti. O anda iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırması geldi ve onu bu halden kurtardı.
Camiü’s-Sağir, No: 1456
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