Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İbrahim, babası Âzer’e “Putlardan ilâh mı ediniyorsun? Ben seni ve kavmini apaçık dalâlette görüyorum” demişti. En’am Suresi: 74 HADİS: (Rüyada) ümmetimden bir adam gördüm ki, Cehennem uçurumundan düşmüştü. Dünyada iken Allah korkusundan döktüğü gözyaşları geldi ve onu ateşten kurtardı. Camiü’s-Sağir, No: 1456

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