Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gece olunca İbrahim bir yıldız gördü “İşte Rabbim!” dedi. Yıldız battığı zaman da “Ben batıp gidenleri sevmem!” dedi. En’am Suresi: 76 HADİS: (Rüyada) ümmetimden bir adam gördüm ki, terazisinin iyilik kefesi hafif gelmişti. Küçük yaşta ölen çocukları geldi ve terazisini ağırlaştırdı. Camiü’s-Sağir, No: 1456

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