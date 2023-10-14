Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (İbrahim,) ayı doğarken görünce “İşte Rabbim bu olmalı!” dedi. O da batınca “Rabbim beni hidâyete erdirmezse dalâlete gidenlerden olurdum!” dedi. En’am Suresi: 77 HADİS: (Rüyada) ümmetimden bir adam gördüm ki, yaş hurma dalının sallanması gibi titriyordu. Allah’a olan hüsn-ü zannı geldi ve titremesini dindirdi. Camiü’s-Sağir, No: 1456

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