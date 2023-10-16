Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Ben Hanif olarak (bâtıldan uzak, Allah’ı bir bilerek) yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim; şirk koşanlardan değilim.” En’am Suresi: 79 HADİS: Ümmetimden bir adam gördüm ki, Cennet kapılarına kadar geldi, fakat kapılar yüzüne kapandı. Getirdiği kelime-i şehadetler geldi, elinden tutarak Cennete girdirdi. Camiü’s-Sağir, No: 1456

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