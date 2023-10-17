Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kavmi İbrahim ile çekişti. Dedi ki: “Allah beni doğru yola hidâyet etmişken siz benimle Allah hakkında mücadele mi ediyorsunuz?...” En’am Suresi: 80 HADİS: Ahirette bana kavuşmak istiyorsan dünyadan bir atlı yolcuya yetecek kadar azıkla yetin...

Camiü’s-Sağir, No: 1457

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