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18 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

18 Ekim 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

(İbrahim,) “Ben sizin Allah’a şirk koştuğunuz şeylerden korkmam. Rabbim dilemedikçe siz bana hiçbir zarar veremezsiniz” dedi.

En’am Suresi: 80

HADİS:

Yamamadıkça bir elbiseyi eski diye bırakma.

Camiü’s-Sağir, No: 1457

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