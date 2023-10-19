Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (İbrahim,) “Ben sizin Allah’a şirk koştuğunuz şeylerden korkmam. Rabbim dilemedikçe siz bana hiçbir zarar veremezsiniz” dedi. En’am Suresi: 80 HADİS: Yamamadıkça bir elbiseyi eski diye bırakma. Camiü’s-Sağir, No: 1457

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